Gasparri è una furia con il M5S: pensano solo al terzo mandato, il resto è un bluff (Di lunedì 4 luglio 2022) Forza Italia avvisa il governo di Mario Draghi: tutti i partiti hanno delle proprie liste. Il monito al presidente del Consiglio è arrivato alla vigilia dell'incontro con Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, e per commentare l'attuale scenario politico, nel corso dell'edizione del 4 luglio di Agorà, è ospite Maurizio Gasparri. Il senatore azzurro, presente nello studio di Rai3 del programma condotto da Giorgia Rombolà, è chiaro: "Noi sulla giustizia volevamo una riforma molto più ampia, essendo un governo di coalizione con forze diverse si è dovuto accettare un compromesso. Noi i soldi del reddito di cittadinanza li useremmo per abbattere il costo fiscale delle assunzioni, per favorire l'aiuto alla povertà con la creazione di posti di lavoro e non con uno sperpero che non ha risolto problemi sociali ed occupazionali. Non abbiamo il 50,01% e quindi non ...

