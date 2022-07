Gabriel, La Gazzetta: “È la prima scelta per la difesa a Juve” (Di lunedì 4 luglio 2022) Gabriel LA Gazzetta – Con il Chelsea ormai sempre più vicino al Chelsea, la Juve è alla ricerca di un centrale per sostituirlo. Nel mirino dei bianconeri ci sarebbe Gabriel dell’Arsenal: il brasiliano, infatti, è il primo nome sulla lista del ds bianconero, come riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Gabriel, La Gazzetta: “Il brasiliano raccoglierà l’eredità di De Ligt” Di seguito le parole riportate dal noto quotidiano italiano: “Il mancino, come quello di Giorgio Chiellini. Il trattamento palla e l’istinto di aggredire inavanti, invece, ricorda un po’ Matthijs de Ligt. Non a caso i due giocatori che non ci saranno più nella Juve 2022-23, qualora la cessione dell’olandese in Premier, e in particolare al Chelsea, vada in porto. ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 4 luglio 2022)LA– Con il Chelsea ormai sempre più vicino al Chelsea, laè alla ricerca di un centrale per sostituirlo. Nel mirino dei bianconeri ci sarebbedell’Arsenal: il brasiliano, infatti, è il primo nome sulla lista del ds bianconero, come riferito dall’edizione odierna de Ladello Sport., La: “Il brasiliano raccoglierà l’eredità di De Ligt” Di seguito le parole riportate dal noto quotidiano italiano: “Il mancino, come quello di Giorgio Chiellini. Il trattamento palla e l’istinto di aggredire inavanti, invece, ricorda un po’ Matthijs de Ligt. Non a caso i due giocatori che non ci saranno più nella2022-23, qualora la cessione dell’olandese in Premier, e in particolare al Chelsea, vada in porto. ...

