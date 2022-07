Fi | Giacomoni | ' partito in crescita | puntiamo al 20 per cento'

(Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "La riunione del coordinamento romano organizzata oggi pomeriggio dal senatore Maurizio Gasparri è stata un'occasione per parlare del rilancio di Forza Italia sul territorio. I sondaggi registrano un balzo che riporta il nostro Movimento a due cifre, intorno al 10%, ma il nostro obiettivo come ha detto il presidente Berlusconi è molto più ambizioso, dobbiamo tornare ai valori del 1994, puntando al 20%, così da essere trainanti nel centrodestra e dare al Paese, dopo il voto, un governo liberale, moderato ed europeo. Forza Italia c'è!”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia Sestino

