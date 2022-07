Era Carolin Spencer di Beautiful | oggi è totalmente diversa | la riconoscete?

Leggi su youmovies

(Di lunedì 4 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Vi ricordate di, uno dei personaggi diche ha fatto più parlare e discutere il pubblico.è cambiata tantissimo, tanto che è quasi irriconoscibile: ecco come è diventata. Nell’arco di oltre trenta anni in cui in tv va in onda la storica soap opera americana, i fan dello spettacolo hanno assistito