Crollo sulla Marmolada | salgono a 7 i morti | 10 feriti Soccorso alpino | 19 i dispersi | poche speranze di trovarli vivi Draghi diretto a Canazei

(Di lunedì 4 luglio 2022) Mattarella telefona al governatore trentino. In corso verifiche sulle targhe di vetture ancora nei parcheggi attorno a passo Fedaia. Il Papa: “Prego per le vittime, si rispetti la natura”

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio per le vittime del terribile crollo sulla Marmolada. Il Gove… - Agenzia_Ansa : Un numero dove segnalare gli eventuali dispersi nel crollo del seracco di ghiaccio sulla Marmolada. Lo ha istituto… - Agenzia_Ansa : FLASH | Ci sarebbero almeno quattro vittime nel crollo del seracco di ghiaccio avvenuto sulla Marmolada. #ANSA - gabriele_nanni : Il crollo di parte del ghiacciaio sulla Marmolada è l'evidenza più drammatica di quanto la scienza ci dice da decen… - pelekorea : RT @mattinodipadova: Crollo sulla Marmolada: 6 morti, 10 feriti. Il soccorso alpino: i dispersi potrebbero essere 20. Ricerche riprese dall… -

AGI - Un'imprevedibile' quello di un seracco ieriMarmolada, ma i ghiacciai sono al collasso . È netto con l'AGI Jacopo Gabrieli, ricercatore del Cnr - Isp Ice Memory. 'Quello che arriva dalla ...Un numero dove segnalare gli eventuali dispersi neldel seracco di ghiaccioMarmolada. Lo ha istituto il Soccorso Alpino sottolineando, in italiano e in inglese, che deve essere ...Lo scrive il Presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, in un messaggio di vicinanza inviato al Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e al Presidente della Provincia autonoma di ...Emanate ordinanze di divieto d'accesso e percorrenza dell`area interessata dalla valanga tra Canazei e Rocca Pietore, fino a quando non sarà accertata ...