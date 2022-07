Covid Toscana: 4 morti (età media 80,5 anni), oggi 4 luglio e 1.208 nuovi contagi (Di lunedì 4 luglio 2022) Sono 10.196 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 3.207 a Firenze, 841 a Prato, 919 a Pistoia, 656 a Massa Carrara, 957 a Lucca, 1.135 a Pisa, 749 a Livorno, 662 ad Arezzo, 539 a Siena, 391 a Grosseto, 140 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 4 luglio 2022) Sono 10.196 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 3.207 a Firenze, 841 a Prato, 919 a Pistoia, 656 a Massa Carrara, 957 a Lucca, 1.135 a Pisa, 749 a Livorno, 662 ad Arezzo, 539 a Siena, 391 a Grosseto, 140 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione. L'articolo proviene da Firenze Post.

