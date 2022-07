Copenaghen, bilancio sparatoria è 3 morti e diversi feriti (Di lunedì 4 luglio 2022) È di tre morti e diversi feriti tra cui tre gravi il bilancio della sparatoria commessa ieri in un centro commerciale di Copenaghen, ha annunciato la polizia danese. Il 22enne arrestato dopo l'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 luglio 2022) È di tretra cui tre gravi ildellacommessa ieri in un centro commerciale di, ha annunciato la polizia danese. Il 22enne arrestato dopo l'...

