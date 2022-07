Carcere, sempre carcere, disgraziatamente carcere (Di lunedì 4 luglio 2022) ! È ciò che si vede scorrendo i vari articoli che appaiono generalmente sugli stessi giornali, sul tema relativo al carcere e al suo viverci all’interno. Pare proprio che i problemi che la società esterna non sa affrontare e risolvere, vengano negati o rimossi, rimandandoli al forte alleato di sempre, contenitore di eccellenza: il carcere. Occorre dire che Il carcere esplode anche per una sua particolare utenza, quella dei detenuti con poca pena da espiare, corrispondente a persone che hanno grosse difficoltà a trovare un luogo dove eseguire le misure alternative, in quanto non desiderate dai familiari, o privi degli stessi o invisi da connazionali in caso di stranieri. Sul fronte di questa utenza è difficilmente ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 4 luglio 2022) ! È ciò che si vede scorrendo i vari articoli che appaiono generalmente sugli stessi giornali, sul tema relativo ale al suo viverci all’interno. Pare proprio che i problemi che la società esterna non sa affrontare e risolvere, vengano negati o rimossi, rimandandoli al forte alleato di, contenitore di eccellenza: il. Occorre dire che Ilesplode anche per una sua particolare utenza, quella dei detenuti con poca pena da espiare, corrispondente a persone che hanno grosse difficoltà a trovare un luogo dove eseguire le misure alternative, in quanto non desiderate dai familiari, o privi degli stessi o invisi da connazionali in caso di stranieri. Sul fronte di questa utenza è difficilmente ...

mariocalabresi : Se i giudici francesi avessero detto che Giorgio #Pietrostefani non è compatibile col carcere perché anziano e mal… - SalvoPisanu : @AntScibilia Certo che si puo dire, ma Assange che ha detto 2 cose in più ora sta in carcere da sempre, perché nell… - ethicasocietas : RT @mariocalabresi: Se i giudici francesi avessero detto che Giorgio #Pietrostefani non è compatibile col carcere perché anziano e malato… - nikinik64773225 : RT @SartorFabricio: @AnnaFla26952473 Mi chiedo, comunque, perché sta gente si muove solo ora. Ci hanno fatto umiliare ed uscire di testa pe… - brunoforesi : RT @mariocalabresi: Se i giudici francesi avessero detto che Giorgio #Pietrostefani non è compatibile col carcere perché anziano e malato… -