Camorra | armi e cocaina per un milione di euro sepolta sui Monti Lattari - Cronaca - quotidiano net

Pubblicità

sudreporter : #Napoli, armi e droga interrati sui Monti Lattari - steobova : RT @pepparp: Oltre alle armi gratis fanno scorta di auto esentasse. Mafia, ndrangheta e camorra troveranno tosta concorrenza - pepparp : Oltre alle armi gratis fanno scorta di auto esentasse. Mafia, ndrangheta e camorra troveranno tosta concorrenza - antonellaa262 : Le tre persone finite in manette, con l’accusa di estorsione, detenzione e porto illegale di armi, sono ritenute co… - iISud24 : Estorsioni e armi, nuovi arresti contro il clan Mallardo: fermate 3 persone #29giugno #cronaca #napoli #camorra -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Ancheda guerra, avvolte in una busta di cellophane e sotterrate insieme a 37 cartucce cal. 7.62 e 5 cal. 12. Sullesaranno effettuati accertamenti per verificare se siano state utilizzate ...Gentile è ora in carcere e dovrà rispondere di detenzione illegale diclandestine e munizioni. Sullesaranno effettuati accertamenti. Sotterrata, raccolta in barili di plastica, in ... Camorra: armi e cocaina per un milione di euro sepolta sui Monti Lattari Operazione Green Life, scoperti 35 chili di droga in nascondiglio dei trafficanti a ridosso delle pendici. In arresto il ras Nicola Gentile del clan Afeltra - Di Martino ...Si chiama “Green Life” l’operazione che i carabinieri stanno svolgendo a ridosso delle pendici dei Monti Lattari, promontori verdi che sovrastano la costiera sorrentina e ...