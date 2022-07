Calcio | Atalanta si raduna | selfie e autografi a Zingonia

Pubblicità

Calcio Atalanta

Raduno a ranghi ridotti per l', che si è ritrovata oggi al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia con solo 15 giocatori. Tra loro anche Ilicic, che radiomercato vorrebbe ormai prossimo al trasferimento a Bologna. Per tutti ...Nuovo colpo di mercato per il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, che si prepara alla prima storica stagione in Serie A. Il club ha trovato l'accordo con l'per Matteo Pessina. Il centrocampista classe 1997, nato a Monza e cresciuto nel settore giovanile del club, arriverà in prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro. ... Non solo entrate, ecco il punto del mercato in uscita Ritorno a casa per il monzese doc che torna dunque a vestire la maglia biancorossa Grande colpo per il Monza che a centrocampo riporta in biancorosso Matteo Pessina. I colleghi di ForzaMonza.it hanno ...L’ex Atalanta ha parlato di mercato sulle colonne de L’Eco di Bergamo Di seguito un nuovo estratto delle parole di Adelio Moro al quotidiano: “Demiral Se si presentasse una squadra della Premier, il ...