Bruciato vivo a Frattamaggiore | ipotesi vendetta dietro all’aggressione

Un uomo avvolto dalle fiamme. L'immagine choc sul cellulare, sequenze terribili ma questa volta non c'entrano i social nè si tratta di qualche video virale. Sono le tragiche istantanee di una realtà ...C'è un fermo per il tentato omicidio di Nicola Liguori, l'uomo di 36 annia Frattamaggiore , Napoli, mentre era in una piazzetta in videochiamata con la fidanzata . Decisive nelle indagini la denuncia del fratello della vittima, ricoverata ora in fin di vita ...La vittima è riuscita a fare il nome del suo aggressore poco prima di perdere i sensi. Ora è ricoverato in condizioni gravissime, con ustioni profonde sul 35% del corpo ...Un uomo avvolto dalle fiamme. L'immagine choc sul cellulare, sequenze terribili ma questa volta non c'entrano i social né si tratta ...