Bach incontra Zelensky a Kiev “Gli ucraini non sono soli” (Di lunedì 4 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – A seguito di un invito del Comitato olimpico nazionale dell'Ucraina, il presidente del Cio Thomas Bach si è recato ieri a Kiev accompagnato dal membro del Cio e presidente del Comitato olimpico nazionale ucraino, Sergey Bubka, e dal ministro dello sport ucraino, Vadym Guttsait. Il numero uno dello sport mondiale ha incontrato circa 100 atleti della squadra ucraina presso l'Olympic Training Center di Kiev e ha ascoltato i loro resoconti su allenamenti e competizioni in condizioni rese estremamente difficili dalla guerra scatenata dalla Russia di Putin. “Vogliamo mostrare non solo a parole la solidarietà del movimento olimpico ai nostri amici della comunità olimpica ucraina perchè sappiamo che state vivendo momenti molto difficili – ha sottolineato Bach – Vogliamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – A seguito di un invito del Comitato olimpico nazionale dell'Ucraina, il presidente del Cio Thomassi è recato ieri aaccompagnato dal membro del Cio e presidente del Comitato olimpico nazionale ucraino, Sergey Bubka, e dal ministro dello sport ucraino, Vadym Guttsait. Il numero uno dello sport mondiale hato circa 100 atleti della squadra ucraina presso l'Olympic Training Center die ha ascoltato i loro resoconti su allenamenti e competizioni in condizioni rese estremamente difficili dalla guerra scatenata dalla Russia di Putin. “Vogliamo mostrare non solo a parole ladarietà del movimento olimpico ai nostri amici della comunità olimpica ucraina perchè sappiamo che state vivendo momenti molto difficili – ha sottolineato– Vogliamo ...

