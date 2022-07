Atalanta | Di Marzio | “Sbloccato l’affare Ederson”

Pubblicità

AConan_Doyle : Ederson Atalanta, trattativa definita Per il dottor Di Marzio ci sarebbe anche la contropartita Lovato che andrebb… - Mauriziobertoz : @DiMarzio @Atalanta_BC Ragazzi se guardate il mio profilo vedrete che Di Marzio mi ha preso la notizia avevo già sc… - fcin1908it : Di Marzio – Atalanta, accordo raggiunto con la Salernitana per Ederson: cifre e contropartita - AConan_Doyle : Il dottor Di Marzio aggiorna sulla situazione di Gollini confermando che la Fiorentina ha chiuso accordo con giocat… - infoitsport : Di Marzio: Gollini, accordo raggiunto tra Fiorentina e Atalanta. Sarà viola -

Arriva finalmente una svolta nell'operazione che porta Ederson all'. Come riportato da Gianluca Disu il suo portale, il calciatore della Salernitana è ormai prossimo a diventare un nuovo calciatore nerazzurro. Allo stesso modo, in Campania giungerà il ...Hanno aperto inoltre i colloqui con l'per ottenere il portiere Gollini in prestito con ... Ore 07:23 - Lazio, avanti per Gila (Valentino della Casa - Redazione Di) Dopo l'ufficialità di ...L'Atalanta ha chiuso il colpaccio Ederson in casa Salernitana, il brasiliano è stato valutato venticinque milioni dalla società di Iervolino.Dopo settimane di voci e incontri, si è sbloccata la trattativa che porterà Ederson all’Atalanta. Il centrocampista brasiliano della Salernitana – come riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di M ...