Amelia’s Secret Recensione | l’escape room in realtà aumentata

(Di lunedì 4 luglio 2022) Ho avuto la possibilità di giocare, la prima escapeinedita Cranio Creation. Parliamone insieme. Contenuto della scatola La confezione del gioco, illustrata da Boris Nicolas, ci mostra la piccola Amelia e ci fa subito capire il tipo di atmosfera che questa escapeda tavolo ci promette: macabra e cupa.La scatola contiene: 1 plancetta con il simbolo Tuto e la botola di uscita 14 carte arcani da scansionare 1 regolamento Pasta adesiva Blu-tack per posizionare gli arcani nei punti indicati Inoltre avrete bisogno di un dispositivo in grado di scansionare QR Code e l’applicazione ufficiale di. Modalità di giocoè un’escape ...

Pubblicità

BOfferte : ????AMELIA'S SECRET ?? 20%sconto ?? -

... A Perfect Ending (2012), Aashik Awara (1993),: A Tale of ... Monster - in - Law (2005), Mosquita y Mari (2012), New Year'Eve ... Teenage Mutant Ninja Turtles II: Theof the Ooze (1991), ...