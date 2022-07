Amber Heard chiede l’annullamento del processo perso contro Johnny Depp | “Non c’erano prove sufficienti”

(Di lunedì 4 luglio 2022)che il(perduto)vada annullato. Sono stati gli avvocati dell’attrice a compiere quello che sembrava da giorni un atto annunciato. In un memorandum di 43 pagine depositato in tribunale, i legali dell’attrice, ritenuta responsabile di tre denunce di diffamazione, e costretta a risarcire l’ex marito per oltre 10 milioni di dollari, hanno spiegato che il verdetto della giuria andrebbe cancellato sulla base del fatto che non era supportato da. Altro punto del memorandum è quello per il quale la cifra che laè stata condannata a rifondare aè eccessiva in quanto parte del verdetto si dice che sia lei che ...

A poco più di un mese dal processo per diffamazione che ha visto Johnny Depp trionfare in tribunale contro l'ex moglie, le carte in tavola potrebbero essere stravolte. I legali dell'attrice, infatti, hanno presentato un documento alla Fairfax County Circuit Court in cui lamentano un vizio di forma nel ...Una vicenda che non ha ancora visto la fine quella che vede in lottae Johnny Depp . I due attori ed ex coniugi continuano senza sosta a farsi terra bruciata a vicenda, nonostante l'ultima sentenza che sembrava aver messo la parola fine alla controversia ... Amber Heard chiede di annullare il processo (che ha perso) contro Johnny Depp Gli avvocati di Amber Heard chiedono l'annullamento dei 10 milioni di risarcimento danni assegnati a Johnny Depp. Si farà un altro processoPossibile nuova svolta nella battaglia legale tra Amber Heard e Johnny Depp: l'attrice ha chiesto l'annullamento del processo perso!