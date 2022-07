Aboubakar Soumahoro resta incatenato per sette ore davanti a Montecitorio | “La lotta paga | ho ottenuto un incontro con Draghi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 luglio 2022) Dopoore senza bere né mangiare,sotto il sole rovente di piazzaalla Camera dei deputati,esce da Palazzo Chigi: “Ci hanno garantito che la nostra delegazione avrà uncon il presidente”. Il leader della ‘Lega dei Braccianti’ e degli ‘Invisibili in movimento’ si eraquesta mattina in piazza. “Adozione del salario minimo legale perché non si piò partire la fame lavorando, l’adozione di un piano nazionale contro gli infortuni sul lavoro e la riforma della filiera dell’agroalimentare”, aveva chiesto. Per far interrompere la protesta disi sono attivati il presidente Inps Pasquale Tridico e il ...