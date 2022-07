Wimbledon: Sinner ai quarti. Eliminato Alcaraz. Ora dovrebbe sfidare Djokovic (Di domenica 3 luglio 2022) Jannick Sinner entra nella storia del tennis. Nel giorno in cui il Campo Centrale di Wimbledon festeggia i suoi primi 100 anni, con una sfilata di campioni da far venire la pelle d'oca, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz regalano uno spettacolo straordinario, dimostrando di avere tutte le carte in regola per entrare un giorno in quel ristretto club di fenomeni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 3 luglio 2022) Jannickentra nella storia del tennis. Nel giorno in cui il Campo Centrale difesteggia i suoi primi 100 anni, con una sfilata di campioni da far venire la pelle d'oca, Jannike Carlosregalano uno spettacolo straordinario, dimostrando di avere tutte le carte in regola per entrare un giorno in quel ristretto club di fenomeni L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

Eurosport_IT : CHE IMPRESAAA ?????????? Jannik Sinner batte Alcaraz per 3 set a 1 e vola ai quarti di finale ???????? #EurosportTENNIS |… - Coninews : ?? S-T-R-E-P-I-T-O-S-O ?? @janniksin batte Carlos Alcaraz in quattro set (6-1 6-4 6-7 6-3) e vola per la prima volta… - ItaliaTeam_it : JANNIK SINNER ?????? Spettacolo a #Wimbledon, Carlos Alcaraz battuto in quattro set e quarti di finale raggiunti!… - livetennisit : Wimbledon: Parla Carlos Alcaraz dopo la sconfitta contro Sinner “E’ stato migliore di me e meritava di vincere” - Sinnerc4 : RT @SkySport: ?? #Sinner, uno spettacolo. E ora i quarti di #Wimbledon! ?? Guarda gli highlights della vittoria su #Alcaraz #SkyWimbledon #Sk… -