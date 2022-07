Wimbledon 2022 | quarti di finale per una solida Jabeur e per un’incredibile Tatjana Maria

Leggi su sportface

(Di domenica 3 luglio 2022) Il tennis femminile negli ultimi anni, anche e soprattutto a livello slam, ci ha abituato a tanta imprevedibilità enon sembra fare eccezione. Nella parte bassa del tabellone rimane in gara un’unica testa di serie ed è quella di Ons, che dopo la prematura uscita di scena al Roland Garros sembra invece intenzionata ad andare fino in fondo sui prati dei Championships. La tennista tunisina oggi ha dato vita ad una splendida sfida contro Elise Mertens, imponendosi per 7-6(9) 6-4. Come si può dedurre dallo score, decisivo è stato il lungo tie break della prima frazione, in cui la belga ha avuto più di una chance: ben cinque i set point non sfruttati, di cui tre consecutivi. Sfumata l’occasione poiha preso il largo, regalandosi un appuntamento aicontro Marie Bouzkova. ...