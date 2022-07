Un Centro per la partecipazione democratica, non solo per le elezioni (Di domenica 3 luglio 2022) Al Centro, al Centro… tutti al Centro! Il farlocco bipolarismo destra-sinistra e la fumosa alternanza in un trentennio non hanno realizzato una politica operosa, tanto che non c’è stata governabilità nella stabilità, come veniva promesso. L’abnorme astensionismo agli ultimi ballottaggi è l’ulteriore conferma di una politica scialba, senza attrazione, confusa, inconcludente. La clamorosa crisi del M5S, primo gruppo politico in Parlamento, spiega bene il fallimento dei partiti nuovisti della cd Seconda Repubblica, caratterizzato da improvvisazione, evanescenza, astrattezza. I partiti politici figli della cultura illuminista, rivoluzionarono le istituzioni medioevali in Europa, dove il “trono e l’altare” incarnavano il potere assoluto. Tramontato l’ancien regime, nasceva una nuova Europa, si affacciava timidamente nello spazio pubblico ... Leggi su formiche (Di domenica 3 luglio 2022) Al, al… tutti al! Il farlocco bipolarismo destra-sinistra e la fumosa alternanza in un trentennio non hanno realizzato una politica operosa, tanto che non c’è stata governabilità nella stabilità, come veniva promesso. L’abnorme astensionismo agli ultimi ballottaggi è l’ulteriore conferma di una politica scialba, senza attrazione, confusa, inconcludente. La clamorosa crisi del M5S, primo gruppo politico in Parlamento, spiega bene il fallimento dei partiti nuovisti della cd Seconda Repubblica, caratterizzato da improvvisazione, evanescenza, astrattezza. I partiti politici figli della cultura illuminista, rivoluzionarono le istituzioni medioevali in Europa, dove il “trono e l’altare” incarnavano il potere assoluto. Tramontato l’ancien regime, nasceva una nuova Europa, si affacciava timidamente nello spazio pubblico ...

