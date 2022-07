Tragedia in una villetta: uomo muore mentre festeggia il suo compleanno (Di domenica 3 luglio 2022) Un 40enne ha perso la vita la scorsa notte ad Erice (Trapani) precipitando nel pozzo di una villetta dove stava festeggiando il suo compleanno insieme ad alcuni amici. Doveva essere una serata all’insegna della spensieratezza per festeggiare il suo compleanno, ma si è trasformata rapidamente in Tragedia. Un uomo di 40 anni è morto la scorsa notte ad Erice, in provincia di Trapani, nella villetta dove viveva. (Domenico – Adobe Stock)Il 40enne, durante i festeggiamenti, è precipitato in un pozzo artesiano profondo diversi metri. Gli amici, che hanno assistito al dramma, hanno dato l’allarme. Sul posto sono arrivate le squadre di soccorso che, dopo alcune ore, hanno recuperato il corpo senza vita della vittima. Erice, 40enne precipita in ... Leggi su esclusiva (Di domenica 3 luglio 2022) Un 40enne ha perso la vita la scorsa notte ad Erice (Trapani) precipitando nel pozzo di unadove stavando il suoinsieme ad alcuni amici. Doveva essere una serata all’insegna della spensieratezza perre il suo, ma si è trasformata rapidamente in. Undi 40 anni è morto la scorsa notte ad Erice, in provincia di Trapani, nelladove viveva. (Domenico – Adobe Stock)Il 40enne, durante imenti, è precipitato in un pozzo artesiano profondo diversi metri. Gli amici, che hanno assistito al dramma, hanno dato l’allarme. Sul posto sono arrivate le squadre di soccorso che, dopo alcune ore, hanno recuperato il corpo senza vita della vittima. Erice, 40enne precipita in ...

