Traffico Roma del 03-07-2022 ore 14:30 (Di domenica 3 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buon pomeriggio e buona domenica in studio Massimo veschi terminati i rilievi Dopo un incidente ora la via del mare e di nuovo il corribile difficoltà di transito per un incidente invece sulla Roma Fiumicino direzione Roma Ci sono code a partire da Ponte Galeria regolare il Traffico sulla esplode la città da domani invece novità nel trasporto pubblico inizieranno i nuovi lavori sulla metro a nella tratta Ottaviano Anagnina di conseguenza dalla domenica al giovedì chiuderà alle 21 l'intera linea è il servizio sarà sostituito da bus per l'occasione saranno impegnate ogni sera 76 linee di bus i lavori andranno avanti per 18 mesi ed ancora da domani il tram 8 verrà sostituito da un servizio bus sull'intera tratta quindi Casaletto Piazza Venezia bene per il momento ...

