Su Mertens noi tifosi ragioniamo col cuore, il Napoli per fortuna no (Di domenica 3 luglio 2022) Come diceva l'indimenticato Luciano De Crescenzo, il popolo Napoletano è formato da "gente d'amore". A Napoli tutto è fatto col cuore, e i rapporti interpersonali, a volte anche esagerati, rispecchiano questa natura sentimentale dei figli di Partenope. Non c'è da meravigliarsi, quindi, se al contrario degli "uomini di libertà" del Nord, noi tendiamo ad affezionarci alle persone e, parlando del Napoli Calcio, ad eleggere ad idoli calciatori ed allenatori. Jeppson, Cané, Vinicio (da giocatore e da allenatore), Juliano, "pal 'e fierr" Bruscolotti, e poi l'epoca d'oro di D10S e Careca, sino ad arrivare ai più moderni Lavezzi, Cavani, Hamsik, Cannavaro, Insigne e Mertens (sì, il centravanti argentino l'ho lasciato fuori apposta, non fa parte del discorso). E anche allenatori come Mazzarri, Benitez, Sarri, solo per citare i ...

