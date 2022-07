Settimana decisiva | oltre 110 milioni per l' addio all' Inter

(Di domenica 3 luglio 2022) In, come scrive 'La Gazzetta dello Sport, ai nerazzurri è stato proposto David Luiz (in scadenza a dicembre col Flamengo): idea che la dirigenza di Viale della Liberazione starebbe valutando, ma ...

Pubblicità

CalcioNapoli24 : - ZonaBianconeri : RT @danko_1983: Aspettiamo tante notizie ultimamente, ma ancora abbiamo poche certezze. Settimana prossima decisiva? SPERIAMO #Juventus #ju… - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Calciomercato Juventus, Pogba e Di Maria in arrivo: la prossima settimana è decisiva #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #… - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, Pogba e Di Maria in arrivo: la prossima settimana è decisiva #Juventus #Juve #Allegri… - danko_1983 : Aspettiamo tante notizie ultimamente, ma ancora abbiamo poche certezze. Settimana prossima decisiva? SPERIAMO… -

Sport Mediaset

Calciomercato Inter, il PSG insiste per Skriniar:(forse)Milan Skriniar ©LaPresseLa sensazione è che la quadra col tempo si troverà, considerando anche l'apertura dello stesso ...Tra unasi correrà in Austria al Red Bull nella seconda pista di casa consecutiva della Red Bull. ... 'Il campionato non è chiuso, ma è chiaro che Silverstone diventa una garaper la ... Mercato Milan: settimana decisiva per Ziyech e Renato Sanches - Sportmediaset L'Inter costretta a sacrificare un big sul mercato dopo le tante ufficialità in entrata. Una arrivo il rilancio decisivo la prossima settimana ...DA ZIYECH A RENATO SANCHES: IL MILAN PROVA L'AFFONDO DECISIVO Il mercato del Milan comincerà concretamente lunedì e la prima settimana di azione ha tutta l'aria di poter già essere molto importante. N ...