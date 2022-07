Se la politica scorda la realtà - Commento - quotidiano.net (Di domenica 3 luglio 2022) Peccato non sia un mezzo alla portata di tutti , altrimenti la soluzione sarebbe semplice: elicottero. Problema superato. Niente ingorghi, attese infinite, cantieri da dribblare come le cronache ... Leggi su quotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) Peccato non sia un mezzo alla portata di tutti , altrimenti la soluzione sarebbe semplice: elicottero. Problema superato. Niente ingorghi, attese infinite, cantieri da dribblare come le cronache ...

Pubblicità

antoniodes85 : @christi35368370 @effelina7155 @CarloGarzia @corradoformigli No, la politica imperialista Usa mica ha colpe, ha sol… - inotg_inot59 : @fattoquotidiano Fra due giorni Dimaio prendera' una sberla politica che lui non si immagina lui pensa che lo fanno… - 87Fulvio : @dariochierchia Se la scorda Draghi la politica estera di Berlusconi. Fino alle cazzate con la Libia nel 2011, almeno. - GuidoCrosetto : RT @guidobodrato: Correggo l'invio per @GuidoCrosetto. La politica e' come il 'primo amore', non si scorda mai - guidobodrato : Correggo l'invio per @GuidoCrosetto. La politica e' come il 'primo amore', non si scorda mai -