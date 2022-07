Schumacher il portiere dell’82 | «Facevo in segreto il training autogeno | era considerata una follia»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 3 luglio 2022) Il Corriere della Sera intervista Harald «Toni». Nel Mondiale 1982, era ildella Germania dell’Ovest, battuta in finale dall’Italia. Era l’11 luglio 1982. Il primo ricordo che gli viene in mente è il gol di testa di Paolo Rossi. «Il colpo di testa di Paolo Rossi che portò l’Italia in vantaggio: che giocatore fantastico e che dolore per la sua morte».fu accusato di non aver voluto salutare il presidente Pertini. Spiega che in realtà fu tutto un equivoco. «Non era mia intenzione quella di non stringergli la mano! Non ricordo nemmeno quel momento, forse ero ancora dentro a un tunnel mentale. Così fui molto felice di sapere dal nostro ministero degli Esteri che Pertini mi aveva invitato a Roma. Fu molto empatico con me, mi chiamava «piccolo». Mi abbracciò e mi fece sentire come un vecchio amico. È stato uno ...