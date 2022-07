Scatto Lazio per Sirigu: il portiere vicino all’accordo con i biancocelesti (Di domenica 3 luglio 2022) L’ emergenza portieri in casa biancoceleste, specie dopo l’addio improvviso di Pepe Reina, è destinato finalmente a concludersi. Nelle ultime ore, infatti, si è registrato un deciso Scatto della Lazio per Salvatore Sirigu, attualmente svincolato dal Genoa, che andrebbe a ricoprire il ruolo di secondo in attesa di sapere chi sarà il titolare. Scatto Lazio per Sirigu: intesa vicina? Blitz dei biancocelesti che sembrano aver bruciato la concorrenza del Napoli, fortemente interessato al portiere sardo come vice di Meret. Dopo l’addio di Reina e lo stallo nella trattativa con l’Atalanta per Carnasecchi, la Lazio aveva bisogno urgentemente di un estremo difensore e ha deciso di cogliere al volo questa opportunità a costo zero. Le parti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 3 luglio 2022) L’ emergenza portieri in casa biancoceleste, specie dopo l’addio improvviso di Pepe Reina, è destinato finalmente a concludersi. Nelle ultime ore, infatti, si è registrato un decisodellaper Salvatore, attualmente svincolato dal Genoa, che andrebbe a ricoprire il ruolo di secondo in attesa di sapere chi sarà il titolare.per: intesa vicina? Blitz deiche sembrano aver bruciato la concorrenza del Napoli, fortemente interessato alsardo come vice di Meret. Dopo l’addio di Reina e lo stallo nella trattativa con l’Atalanta per Carnasecchi, laaveva bisogno urgentemente di un estremo difensore e ha deciso di cogliere al volo questa opportunità a costo zero. Le parti ...

