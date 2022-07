M5s | l’ultimatum di Conte a Draghi per restare al Governo | Superbonus | termovalorizzatore di Roma e Rdc

(Di domenica 3 luglio 2022) Ultimatum di: il leader del Movimento 5 Stelle ha intenzione di sottoporre al premiertre questioni fondamentali volte a influenzare la permanenza o la fuoriuscita del gruppo dalla maggioranza di. I tre punti cruciali individuati dal M5S riguardano il, ildie il reddito di cittadinanza.die Rdc: le richieste del M5S alIl presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, incontrerà il premier Mariolunedì 4 luglio. Prima dell’incontro con il Presidente del Consiglio,incontrerà il consiglio nazionale del M5S per dettagliare in ...

Pubblicità

'uscita deldall'esecutivo non solo comporterebbe la fine ...sarebbe pronta a trasformarsi nell'addio (o in) al ...Per Draghi la frattura con ildiventa quasi un rito di ... Non ci sonoda parte del premier ma il riconoscimento quasi ...'incontro al Colle era previsto, per gli aggiornamenti dovuti, al ...