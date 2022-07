Pubblicità

sportli26181512 : Lazio, si apre la stagione: prime visite in Paideia: Parte ufficialmente la preparazione: appuntamento per i test m… - LALAZIOMIA : Lazio, si apre la stagione: prime visite in Paideia - LALAZIOMIA : Mertens apre alla Lazio: nuovi contatti con Sarri - Spazio Napoli - zazoomblog : Mertens apre alla Lazio: nuovi contatti con Sarri - #Mertens #Lazio: #nuovi #contatti - NapoliAddict : Mertens apre alla Lazio: nuovi contatti con Sarri #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Spazio Napoli -

Corriere dello Sport

ROMA - Stefan Radu il primo ad effettuare le visite mediche in vista della nuova stagione. Sicosì il giorno del raduno biancoceleste: tutti o quasi agli ordini di Maurizio Sarri. Mancano solo i giocatori impegnati ad inizio giugno con le rispettive nazionali: si aggregheranno ...nel centro commerciale I Granai, in uno spazio esiguo di 80 metri quadri che s'allarga a più ... dei televisori accesi sulle partite di Roma e, di petulanti Jack Russell e di pargoli ... Lazio, si apre la stagione: prime visite in Paideia Parte ufficialmente la preparazione: appuntamento per i test medici, poi martedì la partenza per il ritiro di Auronzo ...Al Napoli, oltre Ostigard del Brighton, piace anche Casale del Verona, che ha rifiutato il Monza proprio per il pressing della Lazio e degli azzurri. La Lazio è in vantaggio, attende la cessione di ...