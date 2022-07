Johnny Depp: l'avvocato Camille Vasquez festeggerà il suo 38° compleanno con l'attore e il fidanzato (Di domenica 3 luglio 2022) Camille Vasquez, l'avvocato di Johnny Depp, festeggerà il suo 38° compleanno in compagnia dell'attore e del suo fidanzato in Europa. Oltre a far visita al suo famoso cliente, Johnny Depp, e ai concerti di Elton John e dei Rolling Stones, Camille Vasquez, l'avvocato più famoso al mondo in questo momento, festeggerà sontuosamente il suo 38esimo compleanno in compagnia della star e del suo fidanzato. Il partner della Vasquez ha organizzato tutto assieme a Depp: i due trascorreranno la giornata speciale di lei fuori dagli Stati Uniti, più precisamente in Europa. Secondo ... Leggi su movieplayer (Di domenica 3 luglio 2022), l'diil suo 38°in compagnia dell'e del suoin Europa. Oltre a far visita al suo famoso cliente,, e ai concerti di Elton John e dei Rolling Stones,, l'più famoso al mondo in questo momento,sontuosamente il suo 38esimoin compagnia della star e del suo. Il partner dellaha organizzato tutto assieme a: i due trascorreranno la giornata speciale di lei fuori dagli Stati Uniti, più precisamente in Europa. Secondo ...

