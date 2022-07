In Africa nasce la Superlega (Di domenica 3 luglio 2022) . Il Comitato esecutivo della Caf riunitosi a Rabat, in Marocco, ha approvato un nuovo torneo in cui si affronteranno i migliori club Africani. Il tutto con il supporto della Fifa. Lo scrive As. Il torneo inizierà nel 2023 e distribuirà 100 milioni di premi. Lo ha annunciato il presidente della Confederazione Africana, Patrice Motsepe. Finora i migliori club Africani si affrontavano in un torneo tradizionale in stile Champions League in Europa. L’idea della Superlega nasce per estendere ulteriormente i diritti televisivi e gli accordi commerciali annessi. Oltre alla questione Superlega, sono state adottate anche altre misure. Ad esempio è stato modificato il calendario della Coppa d’Africa che, a causa delle piogge torrenziali in Costa d’Avorio in estate si svolgerà in ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 luglio 2022) . Il Comitato esecutivo della Caf riunitosi a Rabat, in Marocco, ha approvato un nuovo torneo in cui si affronteranno i migliori clubni. Il tutto con il supporto della Fifa. Lo scrive As. Il torneo inizierà nel 2023 e distribuirà 100 milioni di premi. Lo ha annunciato il presidente della Confederazionena, Patrice Motsepe. Finora i migliori clubni si affrontavano in un torneo tradizionale in stile Champions League in Europa. L’idea dellaper estendere ulteriormente i diritti televisivi e gli accordi commerciali annessi. Oltre alla questione, sono state adottate anche altre misure. Ad esempio è stato modificato il calendario della Coppa d’che, a causa delle piogge torrenziali in Costa d’Avorio in estate si svolgerà in ...

