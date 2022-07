GP Gran Bretagna, gara: la prima di Sainz nel caos di Silverstone (Di domenica 3 luglio 2022) Succede di tutto in gara, nel GP di Silverstone edizione 2022. Un incidente multiplo, una bandiera rossa, un contatto tra i big ed una safety car finale. In tutto questo casino la spunta Carlos Sainz, che ottiene la prima vittoria in carriera. Lo spagnolo non sbaglia nulla e mette dietro un Sergio Perez autore di una rimonta furiosa. Lewis Hamilton ruba l’ultimo posto del podio a Charles Leclerc, penalizzato da una strategia non ottimale. Max Verstappen è solo settimo, dietro anche a Fernando Alonso e Lando Norris. Mick Schumacher, Sebastian Vettel e Kevin Magnussen chiudono la top ten. GP Gran Bretagna, qualifiche: Sainz lo squalo di Silverstone GP Gran Bretagna: cosa succede a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 3 luglio 2022) Succede di tutto in, nel GP diedizione 2022. Un incidente multiplo, una bandiera rossa, un contatto tra i big ed una safety car finale. In tutto questo casino la spunta Carlos, che ottiene lavittoria in carriera. Lo spagnolo non sbaglia nulla e mette dietro un Sergio Perez autore di una rimonta furiosa. Lewis Hamilton ruba l’ultimo posto del podio a Charles Leclerc, penalizzato da una strategia non ottimale. Max Verstappen è solo settimo, dietro anche a Fernando Alonso e Lando Norris. Mick Schumacher, Sebastian Vettel e Kevin Magnussen chiudono la top ten. GP, qualifiche:lo squalo diGP: cosa succede a ...

