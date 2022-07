GP Gran Bretagna, Formula 1: succede di tutti, vittoria a Sainz su Ferrari (Di domenica 3 luglio 2022) Una gara che sembrava essere aperta ad un colpo di scena a giro. Il GP Gran Bretagna sulla pista di Silverstone si è aperto, immediatamente, con il clamoroso incidente che ha coinvolto le vetture di Guaynu Zhou (Alfa Romeo proiettata in alto pericolosamente), Alexander Albon (Williams) e George Russell (Mercedes). La gravità dello scontro, fortunatamente senza troppe conseguenze per i piloti trasportati in ospedale, ha decretato lo slittamento della corsa anglosassone. Alla ripresa delle ostilità, le due Ferrari hanno condotto per lunga parte la contesa, con la Red Bull di Max Verstappen che è presto uscita dalla lotta per la vittoria dopo aver forato la gomma con un detrito rimasto in pista. Sembrava un arrivo (quasi) in parata per le due Rosse di Maranello, con i piloti liberi di battagliare tra di loro dopo l’ok dal ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 3 luglio 2022) Una gara che sembrava essere aperta ad un colpo di scena a giro. Il GPsulla pista di Silverstone si è aperto, immediatamente, con il clamoroso incidente che ha coinvolto le vetture di Guaynu Zhou (Alfa Romeo proiettata in alto pericolosamente), Alexander Albon (Williams) e George Russell (Mercedes). La gravità dello scontro, fortunatamente senza troppe conseguenze per i piloti trasportati in ospedale, ha decretato lo slittamento della corsa anglosassone. Alla ripresa delle ostilità, le duehanno condotto per lunga parte la contesa, con la Red Bull di Max Verstappen che è presto uscita dalla lotta per ladopo aver forato la gomma con un detrito rimasto in pista. Sembrava un arrivo (quasi) in parata per le due Rosse di Maranello, con i piloti liberi di battagliare tra di loro dopo l’ok dal ...

Pubblicità

SkySportF1 : ?? SAINZ E’ POOOOOOLE POSITION ? Prima in carriera per lo spagnolo I risultati ? - SkySportF1 : Immagini che lasciano senza fiato Il bruttissimo incidente di Zhou, che sta bene Le ultime LIVE ?… - SkySportF1 : Bruttissimo incidente in avvio di gara per Zhou Bandiera rossa, si attendono notizie LIVE ?… - hijiki0877 : RT @SkySportF1: ?? CARLOS SAINZ VINCEEEE A SILVERSTONE ?? Prima vittoria in carriera per lo spagnolo I risultati ? - lakakadonkey : RT @CB_Ignoranza: In uno dei gran premi più belli degli ultimi anni, tra incidenti, safety car, errori e sorpassi incredibili, la Ferrari d… -