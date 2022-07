De Masi non ritratta: «Grillo aveva già rivelato le pressioni di Draghi a Conte e ai parlamentari M5s. Se è stata una bugia, allora Beppe ha mentito a tutti» (Di domenica 3 luglio 2022) «Non ho svelato nulla di segreto, non sono un pettegolo e non faccio politica. Con Grillo ho sempre avuto legame positivo, e se quanto successo incrinerà l’amicizia beh, pazienza». Il sociologo Domenico De Masi non ritratta le dichiarazioni dei giorni scorsi, in cui ha cui ha affermato che il fondatore del M5s gli avrebbe rivelato di aver ricevuto delle pressioni da parte del premier Draghi per rimuovere Giuseppe Conte dalla guida del MoVimento 5 Stelle. «Se volessi potrei dire chissà quante cose – prosegue il sociologo -, ma non lo faccio: la riservatezza è un elemento fondamentale tra galantuomini». E De Masi, contattato dall’Adnkronos, spiega ancora: «Non avrei mai fatto quell’intervista se Grillo non avesse già detto tutto ai ... Leggi su open.online (Di domenica 3 luglio 2022) «Non ho svelato nulla di segreto, non sono un pettegolo e non faccio politica. Conho sempre avuto legame positivo, e se quanto successo incrinerà l’amicizia beh, pazienza». Il sociologo Domenico Denonle dichiarazioni dei giorni scorsi, in cui ha cui ha affermato che il fondatore del M5s gli avrebbedi aver ricevuto delleda parte del premierper rimuovere Giuseppedalla guida del MoVimento 5 Stelle. «Se volessi potrei dire chissà quante cose – prosegue il sociologo -, ma non lo faccio: la riservatezza è un elemento fondamentale tra galantuomini». E De, contattato dall’Adnkronos, spiega ancora: «Non avrei mai fatto quell’intervista senon avesse già detto tutto ai ...

