Comunità di Sant' Egidio e DREAM | il viaggio di Mattarella in Mozambico

AGI - Il 4 ottobre 1992, a Roma, Joaquim Chissano, presidente mozambicano e segretario del FreLiMo, e Afonso Dhlakama, leader della ReNaMo, firmarono un Accordo Generale di Pace che metteva fine a 16 anni di guerra civile, con 1 milione di morti e oltre 4 milioni di profughi. La firma concludeva un lungo processo negoziale svoltosi presso la sede della Comunità di Sant'Egidio. E proprio in una delle sedi della Comunità si recherà mercoledì il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la sua visita di Stato in Mozambico. Trent'anni fa dunque, nell'antico monastero di Trastevere Andrea Riccardi, fondatore della Comunità, Matteo Zuppi, oggi cardinale, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, Jaime Goncalves, arcivescovo di Beira, scomparso nel 2016, ...

