Caputo | partita doppia Si diploma ragioniere - Sport - quotidiano net

Pubblicità

infoitsport : Maturità, l'esame del calciatore Ciccio Caputo a Bari: 'Più emozionato per la prova che per una partita' - webbeloz : Stamane chiamo il mio amico Enry “ma lo sai che ho fatto due chiacchere con Sergio Caputo?” lui, non ci credo! io,… -

Tanta emozione per il bomber blucerchiato che si è sottoposto al "pressing" della commissione esaminatrice maè stato promosso brillantemente. Una vittoria importante per il 34enne punto fermo ...... come un tempo di una, la parte orale degli esami di maturità - presso l'istituto tecnico parificato di Bari "Alessandro Volta" - del bomber barese Francesco, attaccante della Samp. ...È stata una mattinata speciale quella di ieri per l’attaccante della Sampdoria Francesco Caputo che ha superato gli orali degli esami di maturità da ragioniere all’istituto tecnico parificato ’Alessan ...Nell'annata passata, la punta con un trascorso anche in Nazionale ha messo a segno 11 reti, chiudendo per la quarta volta consecutiva in doppia cifra in campionato. Mister doppia cifra. Intanto, l'ex ...