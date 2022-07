Calciomercato Milan, scelta fatta: operazione definita per Maldini (Di domenica 3 luglio 2022) Il Milan ha fatto la sua scelta. Ormai è tutto definito e nei prossimi giorni Paolo Maldini si appresterà a chiudere l’operazione. Dopo un periodo di rallentamento e indecisione, durante il quale sono sfumati Botman e quasi certamente anche Renato Sanches, il Milan si è rituffato nel mercato. Chiuso per Origi, i rossoneri adesso sognano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 3 luglio 2022) Ilha fatto la sua. Ormai è tutto definito e nei prossimi giorni Paolosi appresterà a chiudere l’. Dopo un periodo di rallentamento e indecisione, durante il quale sono sfumati Botman e quasi certamente anche Renato Sanches, ilsi è rituffato nel mercato. Chiuso per Origi, i rossoneri adesso sognano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

mirkocalemme : Il #Napoli, per la prima volta, ha contattato l'entourage di #Dybala. Sondaggio per comprendere gli eventuali costi… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: continuano i contatti con il Chelsea per #Ziyech. Le ultime ???? - cmdotcom : #Milan, aumentano i contatti per #Ziyech: c’è fiducia. E intanto #Messias… - serieAnews_com : ???? #Milan, il prestito di #Bakayoko terminerà in anticipo: ritorno al #Chelsea per il centrocampista - junews24com : Acerbi Juve, è rottura con la Lazio! La drastica decisione del difensore - -