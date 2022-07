Von der Leyen clone di Biden. Con Kiev fino alla vittoria (Di sabato 2 luglio 2022) “C’è una lunga strada da percorrere ma l’Europa sarà al vostro fianco ogni passo del cammino, fino al momento che attraverserete la porta che conduce nella nostra Unione europea”. Così la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, parlando in videocollegamento alla Rada, il Parlamento ucraino, dopo la concessione dello status di Paese candidato è tornata ad accelerare sull’ingresso di Kiev nell’Unione. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen spinge l’Ucraina a combattere i russi fino alla vittoria finale Dunque pieno sostegno all’Ucraina ed alla sua attività militare che dura oramai da quattro mesi. Allo stesso tempo però Von der Leyen si è soffermata sulla necessità per Kiev ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 2 luglio 2022) “C’è una lunga strada da percorrere ma l’Europa sarà al vostro fianco ogni passo del cammino,al momento che attraverserete la porta che conduce nella nostra Unione europea”. Così la presidente della Commissione Ue Ursula von der, parlando in videocollegamentoRada, il Parlamento ucraino, dopo la concessione dello status di Paese candidato è tornata ad accelerare sull’ingresso dinell’Unione. La presidente della Commissione Ue Ursula von derspinge l’Ucraina a combattere i russifinale Dunque pieno sostegno all’Ucraina edsua attività militare che dura oramai da quattro mesi. Allo stesso tempo però Von dersi è soffermata sulla necessità per...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Ursula von der Leyen in videocollegamento con il Parlamento di Kiev: 'La strada per l'Ue è lunga, ma sare… - fattoquotidiano : Non sapremo mai che cosa si scrissero la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e l’amministra… - borghi_claudio : La commissione europea non vuol rivelare agli organi di controllo cosa si scrivevano la Von der Leyen e l'amministr… - paolo_pocaterra : @MediasetTgcom24 Invece biden e stoltemberg con von der lyen si . Trattano per la pace - montagna02 : RT @Giorotwg1: @RHolzeisen La signora Von Der Leyen ha molti scheletri nell’armadio e avrebbe già dovuto essere destituita. I suoi personal… -