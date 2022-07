“Un Posto al Sole”, Jimmy in pericolo? Come va a finire per il piccolo Poggi (Di sabato 2 luglio 2022) Jimmy Poggi è in pericolo dopo essere scappato di casa per raggiungere la sua Cristina: nell’ultima puntata, il bambino ha incontrato dei ragazzini cattivi Jimmy Poggi si è ritrovato in una situazione di pericolo nell’ultima puntata di Un Posto al Sole. Tutto è cominciato quando suo padre Niko, essendo impegnato in una discussione con Susanna, ha detto a Jimmy di non poterlo accompagnare più da Cristina. Jimmy a questo punto ha deciso di chiedere al nonno, ma anche lui si è rifiutato perché aveva troppo caldo. Un Posto al Sole (instagram)Così Jimmy ha deciso di partire da solo da casa convinto di essere capace ad arrivare da Cristina sano e salvo, ma purtroppo gli ... Leggi su esclusiva (Di sabato 2 luglio 2022)è indopo essere scappato di casa per raggiungere la sua Cristina: nell’ultima puntata, il bambino ha incontrato dei ragazzini cattivisi è ritrovato in una situazione dinell’ultima puntata di Unal. Tutto è cominciato quando suo padre Niko, essendo impegnato in una discussione con Susanna, ha detto adi non poterlo accompagnare più da Cristina.a questo punto ha deciso di chiedere al nonno, ma anche lui si è rifiutato perché aveva troppo caldo. Unal(instagram)Cosìha deciso di partire da solo da casa convinto di essere capace ad arrivare da Cristina sano e salvo, ma purtroppo gli ...

