(Di sabato 2 luglio 2022) Henrikhè un nuovo giocatore dell’Inter. E’ finalmente arrivata anche l’ufficialità per il centrocampista armeno, che si trasferisce in nerazzurro dopo un’importante esperienza nella Roma. In tre anni di calcio in Italia ha collezionato 116 presenze e 29 gol in totale, con la stagione 2020/21 che si è rivelata la più prolifica di tutte. Calcio e Finanza.

Pubblicità

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Mkhitaryan è un nuovo giocatore dell'Inter ??? - DiMarzio : #Calciomercato | @Inter Ufficiale l'arrivo di Mkhitaryan - tvdellosport : ?? UFFICIALE L’#Inter tramite i propri canali social ha ufficializzato l’arrivo in nerazzurro di Henrikh… - infoitsport : UFFICIALE - Mkhitaryan è un nuovo giocatore dell’Inter: arriva l’annuncio - sportli26181512 : #Governance #Notizie Ufficiale, Mkhitaryan all’Inter: i dettagli dell’operazione: Henrikh Mkhitaryan è un nuovo gio… -

Calcio News 24

Inter,: colpo a zero per i nerazzurri. Il trequartista armeno ha firmatoè un nuovo giocatore dell'Inter: il comunicatoper l'arrivo a parametro zero del fantasista ...all'Inter Intanto c'è chi è tornato alla base dopo i rispettivi prestiti, come Justin Kluivert e Gonzalo Villar . Lo spagnolo ha diversi club interessati, a cominciare dal ... Inter, UFFICIALE Mkhitaryan: colpo a zero per i nerazzurri Mkhitaryan stipendio Inter, il centrocampista armeno si lega al club nerazzurro: ecco quanto guadagnerà nella sua avventura ...L’annuncio, che era atteso da qualche giorno dopo l’iter di visite mediche e firma del contratto, è quello relativo a Mkhitaryan. L’armeno, svincolato, arriva dopo tre stagioni alla Roma. Un altro rin ...