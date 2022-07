Tommaso Zorzi sbeffeggiato e bloccato su Instagram dal famoso comico. Arriva la risposta perfetta: “Ma tu cosa ne sai?” – VIDEO (Di sabato 2 luglio 2022) Tommaso Zorzi. L’influencer e conduttore televisivo, vincitore della quinta edizione del “Grande Fratello Vip”, è stato oggetto di battute omofobe da parte di un famoso comico. Qual è stata la sua risposta É polemica accesissima tra Tommaso Zorzi e il comico Andrea Pucci. La tematica è una delle più scottanti del momento e si colloca in un contesto di estrema attualità. Ma andiamo con ordine e scopriamo cosa è successo. Andrea Pucci (Instagram)Il giovane influencer classe 1995 è molto amato dal pubblico italiano che lo ha eletto vincitore del reality “Grande Fratello Vip” nel marzo dello scorso anno. Da quel momento la sua carriera televisiva ha preso il volo, divenendo opinionista de “L’Isola dei famosi” 2021, giudice ... Leggi su esclusiva (Di sabato 2 luglio 2022). L’influencer e conduttore televisivo, vincitore della quinta edizione del “Grande Fratello Vip”, è stato oggetto di battute omofobe da parte di un. Qual è stata la suaÉ polemica accesissima trae ilAndrea Pucci. La tematica è una delle più scottanti del momento e si colloca in un contesto di estrema attualità. Ma andiamo con ordine e scopriamoè successo. Andrea Pucci ()Il giovane influencer classe 1995 è molto amato dal pubblico italiano che lo ha eletto vincitore del reality “Grande Fratello Vip” nel marzo dello scorso anno. Da quel momento la sua carriera televisiva ha preso il volo, divenendo opinionista de “L’Isola dei famosi” 2021, giudice ...

