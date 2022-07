Mannone può tornare in Italia: no al rinnovo col Monaco, ci pensano Lecce e Cremonese (Di sabato 2 luglio 2022) Dopo aver girato mezza Europa con una puntata di 40 partite in America con il Minnesota United, Vito Mannone può tornare in Serie A.... Leggi su calciomercato (Di sabato 2 luglio 2022) Dopo aver girato mezza Europa con una puntata di 40 partite in America con il Minnesota United, Vitopuòin Serie A....

