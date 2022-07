Maltempo | Regione Fvg | 10mln danni da bomba d' acqua

Pubblicità

Ammontano a una cifra compresa tra gli 8 e i 10 milioni i danni causati dalla bomba d'acqua caduta venerdì scorso, quando si sono registrati 220 millimetri di pioggia precipitata in poco meno di due ore. È prevista entro l'inizio dell'autunno la conclusione dei lavori di messa in sicurezza idraulica della frazione di Padivarma, all'interno del Comune di Beverino.