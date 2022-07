La Libia di nuovo in fiamme? Cronache da Tripoli (Di sabato 2 luglio 2022) “Le manifestazioni in Libia sono un campanello d’allarme per l’intera classe politica”, commenta Nicola Orlando, inviato speciale per il dossier libico del governo italiano. La dichiarazione del diplomatico segue una posizione presa già da Roma e da tutti gli attori occidentali più presi dal fascicolo libico: stop divisioni interne per evitare che si possano avviare derive non controllabili e violente, e sincero ritorno al percorso verso la stabilizzazione, recitava una dichiarazione congiunta uscita qualche giorno fa. Una disamina quasi propiziatoria: nella serata di venerdì alcuni manifestanti che protestavano contro il governo hanno attaccato la sede della Camera dei Rappresentanti, che dal 2014 si è auto-esiliata a Tobruk, in Cirenaica. Diverse persone hanno fatto irruzione nell’edificio, utilizzando un bulldozer, i filmati online hanno mostrato i manifestanti ... Leggi su formiche (Di sabato 2 luglio 2022) “Le manifestazioni insono un campanello d’allarme per l’intera classe politica”, commenta Nicola Orlando, inviato speciale per il dossier libico del governo italiano. La dichiarazione del diplomatico segue una posizione presa già da Roma e da tutti gli attori occidentali più presi dal fascicolo libico: stop divisioni interne per evitare che si possano avviare derive non controllabili e violente, e sincero ritorno al percorso verso la stabilizzazione, recitava una dichiarazione congiunta uscita qualche giorno fa. Una disamina quasi propiziatoria: nella serata di venerdì alcuni manifestanti che protestavano contro il governo hanno attaccato la sede della Camera dei Rappresentanti, che dal 2014 si è auto-esiliata a Tobruk, in Cirenaica. Diverse persone hanno fatto irruzione nell’edificio, utilizzando un bulldozer, i filmati online hanno mostrato i manifestanti ...

stefaniatallei : RT @Riforma_it: Sono arrivate dalla Libia 95 persone grazie alla collaborazione dei Ministeri dell’Interno e degli Affari Esteri e della Co… - Error404_BP : @Ilconservator In Libia sono avanti. Il nuovo rinascimento, quello vero! - ValdeseChiesa : RT @Riforma_it: Sono arrivate dalla Libia 95 persone grazie alla collaborazione dei Ministeri dell’Interno e degli Affari Esteri e della Co… - seco59681579 : Proteste in Libia, #parlamento in fiamme. Sicuramente adesso la #NATO dirà che sono terroristi manifestanti in sos… - Leone1Licia : RT @Riforma_it: Sono arrivate dalla Libia 95 persone grazie alla collaborazione dei Ministeri dell’Interno e degli Affari Esteri e della Co… -