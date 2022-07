Il Volo, fan al settimo cielo: arriva l’annuncio più bello (Di sabato 2 luglio 2022) Il Volo viaggia ormai sulla scia ben consolidata del successo: di recente, il trio, ha inoltre diramato un annuncio attraverso i social, che non ha lasciato indifferenti i fan. I cantanti, infatti, hanno dato una comunicazione circa il loro tour, che continua a macinare sold out su sold out. Da ormai 13 anni, Il Volo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 2 luglio 2022) Ilviaggia ormai sulla scia ben consolidata del successo: di recente, il trio, ha inoltre diramato un annuncio attraverso i social, che non ha lasciato indifferenti i fan. I cantanti, infatti, hanno dato una comunicazione circa il loro tour, che continua a macinare sold out su sold out. Da ormai 13 anni, Il… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pubblicità

zazoomblog : Il Volo la visita a sorpresa: È successo allalba fan increduli - #visita #sorpresa: #successo #allalba - sjtk2010 : IL VOLO MESSAGGIO HAI FAN PER L' INCONTRO CON PAPA FRANCESCO 16 06 2022 - Ale_GattoMatto : @littlemvoony No no non sono un fan anzi ho guardato solo i film quindi vai sereno, era solo che è un mio modo sche… - Phiesse1 : @BarbascuraX Letteralmente ha dato la risposta più carina educata e gentile che si potesse dare. Perché lui si e tu… - corkskangaroo : tra qualche giorno è il compleanno di Dannyboi e purtroppo non sono riuscita a vedere se girano iniziative a riguar… -