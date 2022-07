Il 21 luglio la prima EVA di Samantha (Di sabato 2 luglio 2022) Finora era stato soltanto trapelato sottovoce dagli addetti ai lavori ma adesso è ufficiale: l'astronauta italiana dell'ESA, Samantha Cristoforetti, eseguirà la sua prima attività extraveicolare il 21 luglio assieme al collega russo Oleg Artem'ev. Leggi su aliveuniverse.today (Di sabato 2 luglio 2022) Finora era stato soltanto trapelato sottovoce dagli addetti ai lavori ma adesso è ufficiale: l'astronauta italiana dell'ESA,Cristoforetti, eseguirà la suaattività extraveicolare il 21assieme al collega russo Oleg Artem'ev.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : L'astronauta Samantha Cristoforetti sarà la prima donna europea ad affrontare una passeggiata spaziale. L'evento è… - DiMarzio : La prima intervista di #Mkhitaryan da giocatore dell’#Inter - Roma : ??? Domani #3luglio, prima domenica del mese, torna l'ingresso #gratuito per tutti – residenti e non – nei… - staielastico : Ronaldo il 2 luglio comunica al Manchester di voler partire, alla Juventus ha preferito aspettare la resurrezione d… - MarySpes : RT @flayawa: @repubblica Non protegge NULLA. L’unica bambina vaccinata in classe di mio figlio (scuola materna, 5 anni) dopo la vaccinazio… -