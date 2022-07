Fosca Innocenti 2, cosa succederà con Cosimo: incredibile spoiler della protagonista (Di sabato 2 luglio 2022) cosa succederà in Fosca Innocenti 2 fra la protagonista della fiction Mediaset e Cosimo? Questa è la domanda che il pubblico fa con sempre maggiore insistenza. Vanessa Incontrada ha fatto alcuni incredibili spoiler in una recente intervista. Il finale di Fosca Innocenti aveva premiato i tanti spettatori della fiction Mediaset che avevano creduto sin dalla L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 2 luglio 2022)in2 fra lafiction Mediaset e? Questa è la domanda che il pubblico fa con sempre maggiore insistenza. Vanessa Incontrada ha fatto alcuni incredibiliin una recente intervista. Il finale diaveva premiato i tanti spettatorifiction Mediaset che avevano creduto sin dalla L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

CapezzutoF : RT @cyfanpage_ita: Palinsesti Mediaset autunno 2022, tutte le fiction in arrivo: tornano Fosca Innocenti e Buongiorno, Mamma! - NaghmehDar : RT @cyfanpage_ita: Palinsesti Mediaset autunno 2022, tutte le fiction in arrivo: tornano Fosca Innocenti e Buongiorno, Mamma! - NDarghahi : RT @cyfanpage_ita: Palinsesti Mediaset autunno 2022, tutte le fiction in arrivo: tornano Fosca Innocenti e Buongiorno, Mamma! - CyFlorida : RT @cyfanpage_ita: Palinsesti Mediaset autunno 2022, tutte le fiction in arrivo: tornano Fosca Innocenti e Buongiorno, Mamma! - tatiana_mv001 : RT @cyfanpage_ita: Palinsesti Mediaset autunno 2022, tutte le fiction in arrivo: tornano Fosca Innocenti e Buongiorno, Mamma! -