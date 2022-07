Fedez e Achille Lauro hanno litigato? Spunta il retroscena su Orietta Berti (Di sabato 2 luglio 2022) Qualche giorno fa è andato in onda il concerto benefico realizzato da Fedez e J-Ax, i quali hanno suggellato la loro amicizia dopo anni senza parlarsi e vedersi. Al LoveMi sono arrivati tantissimi artisti, nonché amici dei due rapper. Tra tormentoni e vecchi omaggi, il rapper milanese ha accolto Orietta Berti per cantare la hit dello scorso anno. All’appello, tuttavia, è mancato Achille Lauro. Le voci del presunto litigio tra i due circolavano da un bel po’ e ora in molti credono sia questo il motivo dell’assenza del cantante. Fedez e Achille Lauro: le voci del litigio Nel corso del concerto LoveMi, l’assenza di Achille Lauro si è sentita eccome. Al suo posto, con Fedez e ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 2 luglio 2022) Qualche giorno fa è andato in onda il concerto benefico realizzato dae J-Ax, i qualisuggellato la loro amicizia dopo anni senza parlarsi e vedersi. Al LoveMi sono arrivati tantissimi artisti, nonché amici dei due rapper. Tra tormentoni e vecchi omaggi, il rapper milanese ha accoltoper cantare la hit dello scorso anno. All’appello, tuttavia, è mancato. Le voci del presunto litigio tra i due circolavano da un bel po’ e ora in molti credono sia questo il motivo dell’assenza del cantante.: le voci del litigio Nel corso del concerto LoveMi, l’assenza disi è sentita eccome. Al suo posto, cone ...

