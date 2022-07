F1 GP Gran Bretagna 2022, Perez: “Soddisfatto, ma potevo fare di più. Posso puntare alla vittoria” (Di sabato 2 luglio 2022) “Sono Soddisfatto, anche se potevo fare qualcosa in più. Però in queste condizioni c’è sempre margine perchè accada qualcosa che non va nelle giusta direzione, per cui bene così”. Con queste parole Sergio Perez commenta la quarta posizione ottenuta nelle qualifiche al Gran Premio di Gran Bretagna. “Abbiamo a disposizione un buon passo e le cose potrebbero andare nella nostra direzione – ha aggiunto il pilota della Red Bull -. Oggi è stato molto complicato, specialmente nella Q2 quando ha cominciato a piovere in maniera più corposa. Domani vedremo come sarà il meteo. Parto quarto, ma se sarò in grado di partire bene potrò anche pensare alla vittoria”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) “Sono, anche sequalcosa in più. Però in queste condizioni c’è sempre margine perchè accada qualcosa che non va nelle giusta direzione, per cui bene così”. Con queste parole Sergiocommenta la quarta posizione ottenuta nelle qualifiche alPremio di. “Abbiamo a disposizione un buon passo e le cose potrebbero andare nella nostra direzione – ha aggiunto il pilota della Red Bull -. Oggi è stato molto complicato, specialmente nella Q2 quando ha cominciato a piovere in maniera più corposa. Domani vedremo come sarà il meteo. Parto quarto, ma se sarò in grado di partire bene potrò anche pensare”. SportFace.

