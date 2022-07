Empoli, al via la campagna abbonamenti per la stagione 2022/23 (Di sabato 2 luglio 2022) Il prossimo venerdì 8 luglio, alle ore 9.30, si aprirà la campagna abbonamenti dell’Empoli per la stagione 2022/23. La prima fase sarà riservata agli abbonati delle stagioni 2021/22 e 2019/20, per poi iniziare la vendita libera dal 25 luglio. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) Il prossimo venerdì 8 luglio, alle ore 9.30, si aprirà ladell’per la/23. La prima fase sarà riservata agli abbonati delle stagioni 2021/22 e 2019/20, per poi iniziare la vendita libera dal 25 luglio. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Empoli, al via la campagna abbonamenti per la stagione 2022/23 - pasknapoli : @GianmarcoGio @enzogoku69 @ACMonza @sscnapoli @enzogoku69 con L uscita di Petagna arriva Simeone? E con Luperto all… - Riccardo__07 : @jacopo_frz @Massimoizz @FBiasin Immagino che ci sarebbe il terzo verde pieno in Inter-Monza, Inter-Empoli, Inter-C… - igor_piras : @TizianaP61 @robersperanza stefania carta e ' pazza e deve prenderre solo depakin largactil quietiapina e risper… - EmpoliCalcio : ???? ?? ????, ???????? ?????????? ???????????? ?? Alle 9.30 di venerdì 8 luglio prenderà il via 'Io e Te, come nelle favole', la campag… -