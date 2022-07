Draghi-Conte | De Masi | “Non ho tradito Grillo”

(Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – “Sono a Ravello, in vacanza, questa è la prima telefonata a cui rispondo da giorni…”. Raggiunto dall’Adnkronos, Domenico Decommenta per la prima volta il polverone sollevato dalla sua intervista al ‘Fatto quotidiano’, nella quale il sociologo ha parlato di presunte pressioni da parte del premier Marionei confronti di Beppeper disarcionare Giuseppedalla guida del M5S: pressioni, smentite prima da fonti della Presidenza del Consiglio e poi dallo stesso, cheavrebbe rivelato a Dein occasione del loro ultimo incontro a Roma. “Ci tengo a precisare – rimarca De– che tutte queste cosele aveva già raccontate ai parlamentari, erano già di dominio pubblico. Non ho ...

... con la sua posizione del tutto contraria a quella del governo, soprattutto in merito all'invio delle armi a Kiev. "Si riferiva ae Travaglio". Grillo e i traditori, cosa spunta nella ...Dopo aver appoggiato le proteste parigine, a Bruxelles Giggino fa confluire i suoi nel gruppo del leader francese.sentee fissa un incontro per lunedì, anche se le truppe sono divise sul sostegno al governo. E Grillo si sfoga contro misteriosi "traditori".Il sociologo commenta all'Adnkronos il polverone sollevato dopo la sua intervista al Fatto: "Non ho svelato nulla di segreto, non sono un pettegolo e ...(Adnkronos) – “Sono a Ravello, in vacanza, questa è la prima telefonata a cui rispondo da giorni…”. Raggiunto dall’Adnkronos, Domenico De Masi commenta per la prima volta il polverone sollevato dalla ...